Чемпион по боксу умер после драки в Кузбассе

В Кемеровской области посетитель бара избил 25-летнего тренера по боксу из Кыргызстана Болота Атакулова, в результате чего молодой человек скончался от полученных травм.

В одном из баров города Ленинска-Кузнецком Болот отдыхал с девушкой. Между ними вспыхнула ссора, и один из посетителей решил вмешаться в конфликт, передает Tengrinews.kz.

Выпивший мужчина вывел парня на улицу, где у них началась драка. Подозреваемый сбил с ног молодого человека и несколько раз ударил его головой об асфальт.

Очевидцы вызвали на место скорую помощь. В больнице у пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму, перелом височной кости черепа и ушиб головного мозга.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Болот Атакулов является чемпионом Кузбасса, чемпионом Сибири, победителем Кубка России, победителем Кубка Сибири, победителем Кубка Кузбасса, победителем Первенства России.