Эксперт объяснил заявление Трампа о попытке госпереворота в США

«Любой импичмент – это в какой-то степени государственный переворот, нацеленный на то, чтобы пересмотреть результаты американских выборов. Потому Трамп не просто прав, а даже отчасти тавтологичен», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Борис Межуев, комментируя заявление Дональда Трампа о попытке госпереворота в США.

По мнению доцента философского факультета МГУ Бориса Межуева, лидер США своим твитом хотел подчеркнуть, что «юридическая составляющая импичмента ничтожна, а политическая – превалирует». А те люди, которые «продвигают импичмент – представляют собой меньшинство американского населения, пытаясь победить с помощью заговора элит».

«Демократы никогда бы не начали процедуру импичмента в нижней палате, не рассчитывая на поддержку со стороны какой-то части республиканцев. Есть в Республиканской партии голоса, поддерживающие идею отстранения Трампа от должности президента», – поясняет эксперт. – Другое дело, что пока они открыто об этом не говорят, но выступают за расследование переговоров Трампа и Зеленского».

Более того, у республиканцев и демократов есть нечто общее – в обеих партиях есть серьезное недовольство политикой, которую ведет Трамп. В особенности неприятие вызывает его миролюбивый характер внешней политики, подчеркнул политолог.

А вот если бы Трамп четко связал себя с республиканцами, то проблем у него было бы меньше. «Республиканская партия прекратила бы молча роптать, и демократы, представляющие меньшинство американского населения, особенно леволиберальная часть, не были бы услышанными», – считает эксперт.

Однако у Трампа есть немало инструментов для защиты, главный из которых – это его избиратели.

«Также мы понимаем, что две третьих сената его поддержат. Ведь сложно предполагать, что республиканцы настолько дрогнут, что пойдут против президента. На данный момент Трамп сохраняет свой контроль над сенаторами», – уверяет Межуев. – Еще одной защитой Трампа является то, что первыми лицами дела об импичменте являются люди крайне левых убеждений».

«То есть правые республиканцы, ястребино настроенные, несмотря на все раздражение в адрес Трампа, попросту испугаются открывать дело об импичменте, потому что это мгновенно усилит левое крыло Демократической партии. А победы социализма никто не хочет», – заключил Межуев.

Накануне президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что запуск процедуры импичмента в Конгрессе – это государственный переворот, направленный на то, чтобы отобрать власть у американцев.

«С каждым днем я все больше и больше убеждаюсь в том, что происходящее – это не импичмент, а государственный переворот, направленный на то, чтобы отобрать власть у людей, их голоса, их свободы, их вторую поправку [к конституции США], религию, армию, стену на границе [с Мексикой] и их данные Богом права граждан Соединенных Штатов Америки!» – написал Трамп в своем Twitter.

В понедельник Трамп потребовал закрыть тему с импичментом после слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что на него не оказывалось давление.

Напомним, в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа из-за якобы его шантажа в отношении Украины. Для опровержения претензий Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о неожиданных последствиях попытки отстранить Трампа от власти.

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