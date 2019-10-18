Эрдоган сообщил о захвате крупного района на северо-востоке Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что район на северо-востоке Сирии между городами Тель-Абъяд и Рас-эль-Айн очищен от членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сирийских демократических сил».

Также он добавил, что турецкие войска останутся в регионе, чтобы проследить, покинут ли этот регион террористы, передает «Интерфакс».

Напомним, вооруженные силы Турции в пятницу возобновили атаки на сирийский город Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии, несмотря на соглашение о временном прекращении огня, достигнутое с США. Позже Эрдоган опроверг сведения о возобновившихся атаках турецкой армии.