Появилось видео вылупления кречета, подаренного Путиным саудовскому королю

В Сети опубликовано видео вылупления камчатского кречета, которого президент России Владимир Путин преподнес в качестве подарка королю Сальману бен Абделю Азизу Аль Сауду.

Видео опубликовано на официальной странице министерства природных ресурсов и экологии России в Facebook. В ролике совсем крохотный птенец, едва вылупившись, уже показывает свой бойцовский характер.

Как уточнили в ведомстве, уникальных птиц удалось вывести в 2019 году, это образцы лучшего генофонда камчатских кречетов. У каждого есть все необходимые документы, все в порядке с родословной. В проекте, связанном с выведением птиц, работали представители российско-киргизского центра «Мурас», а также их коллеги из «Русского соколиного центра «Камчатка», сообщает «Царьград».

«Непосредственно дом на Камчатке для «Соколиного центра» планируется открыть в 2021 году. Предварительные отборы места, встречи с экспертным сообществом, изучение мировых практик и опыта проведены. Пока же место появления на свет в паспорте указано Российско-киргизский питомник «Мураз». Все документы переданы вместе с подарками», – сообщили в пресс-службе Минприроды, передает РИА «Новости».

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что подаренные кречеты якобы выведены нелегально и привезены в ОАЭ незаконно.

Путин в Саудовской Аравии подарил королю Сальману бен Абделю Азизу Аль Сауду камчатского кречета. А во вторник, во время государственного визита в Объединенные Арабские Эмираты, преподнес в качестве подарка белого кречета наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну. Как рассказал орнитолог, кречет для арабских шейхов считается настоящим бриллиантом и предметом роскоши.

Кречет – самый крупный представитель семейства соколиных, занесённый в Красную книгу России. По данным специалистов, популяция кречетов в России может составлять от 5 до 14 тыс. особей, а на Камчатке – от 1 до 1,5 тыс.