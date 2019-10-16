Подаренных Путиным арабским шейхам кречетов назвали «бриллиантами»

Кречет для арабских шейхов считается настоящим бриллиантом и предметом роскоши, сообщил орнитолог Вадим Мишин.

По словам орнитолога, в арабских странах, где культура соколиной охоты «развита как нигде», кречет является предметом престижа, «шейх никаких денег не пожалеет, для того чтобы получить самую лучшую, самую красивую птицу», передает РИА «Новости».

«Когда происходят какие-то соревнования, то, конечно, королевский сокол должен быть первым, по определению», – считает Мишин. «Никто ее гонять по пустыням не будет, так как это бриллиант», – отметил орнитолог.

Он подчеркнул, что птицы Русского Севера с давних времен ценятся во всех странах. Кречеты отличаются чрезвычайным охотничьим инстинктом в силу тяжелых жизненных условий на Крайнем Севере.

«Если кречет нашел себе добычу, то у него второго шанса не будет, если он ее отпустит, то дальше он может не найти другую добычу, чтобы поддержать жизненные силы. Так что в этом состоит уникальность этих птиц», – отметил специалист, добавив, что эта птица считается высшей формой существующих соколов, о которой большинство шейхов могут мечтать.

Напомним, в Саудовской Аравии президент России Владимир Путин подарил королю Сальману бен Абделю Азизу Аль Сауду камчатского кречета, а наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну во время госвизита в Объединенные Арабские Эмираты – белого кречета.