Путин подарил наследному принцу Абу-Даби белого кречета

Президент России Владимир Путин в ходе визита в ОАЭ подарил наследному принцу Абу-Даби белого кречета. Ранее такой же подарок получил король Саудовской Аравии Сальман.

В ответ Путин получил макет бывшей резиденции президента ОАЭ – дворца Каср аль Хасн. Об этом сообщает в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Напомним, королю Саудовской Аравии Путин накануне также подарил белого камчатского кречета. Наследному принцу Саудовской Аравии он подарил «высокохудожественное изделие из бивня мамонта».