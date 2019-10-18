МВД Дагестана обратилось к СМИ после сообщений о «нападении Джокера»

В пресс-службе МВД Дагестана призвали СМИ быть объективными и оставаться добрыми людьми после того, как ряд изданий опубликовали фейковую новость о нападении вооруженного топором мужчины в маске Джокера.

«Данный факт совершенно непримечательный, если рассмотреть его объективно – без выдуманных деталей, острых фраз: ворвался, угрожал топором, маска Джокера... Триллер глазами тех, кому очень нужны горячие новости», – говорится в сообщении МВД в Instagram.

В ведомстве подчеркнули, что журналисты «додумали недостающие до остросюжетности детали, дописали несуществующие фрагменты» и обычная информация превратилась в шокирующую новость.

«Насмотревшись гениального кино, мужчина взял в руки нож и топор и отправился к детям». Ложь. Он, по его же признанию, не видел фильма и знать о персонаже не знает, не нож, а молоток, и не «взял, а не выпустил из рук, поскольку слесарил на участке», – добавили в МВД.

В пресс-служба подчеркнули, что на самом деле простой семьянин без злого умысла попросил сделать музыку потише.

«Став обитателями информационного пространства, не забывайте оставаться добрыми людьми», – заключили в ведомстве.

Ранее ряд СМИ сообщил, что неизвестный мужчина в маске Джокера «ворвался» с топором в одну из школ в Дагестане в разгар школьного праздника. Мужчина утверждал, что громкая музыка мешает уснуть его ребенку и потребовал выключить ее.