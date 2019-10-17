Сирийские курды заявили о гибели 218 мирных жителей из-за операции Турции

Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии заявила, что в результате турецкой операции «Источник мира» погибли 218 мирных жителей, более 650 человек получили ранения.

По данным пресс-службы администрации, среди погибших – 18 детей и пятеро сотрудников медицинских служб, еще 653 человека пострадали, передает РИА «Новости».

Ранее курды заявили, что турецкие войска во время военной операции на севере страны якобы использовали запрещенные белый фосфор и напалм. В Турции обвинения опровергли, заявив, что запрещенные вещества якобы применяют силы самообороны курдов.

9 октября Анкара объявила о начале на северо-востоке Сирии военной операции «Источник мира», целью которой является создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, как заявляют в Анкаре, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Мировое сообщество осудило действия Анкары, Соединенные Штаты ввели против Турции санкции.

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