Турция обвинила курдов в использовании запрещенного оружия

У вооруженных сил Турции нет запрещенного и химического оружия, однако Анкара имеет информацию, что его применяют в Сирии силы самообороны курдов с целью провокации, заявил глава турецкого минобороны Хулуси Акар.

«В нашем арсенале нет химического и запрещенного оружия. Но у нас есть информация, что террористическая организация использует такое оружие, а вину пытается возложить на нас, лживыми новостями пытаются бросить тень на Турцию», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее курды заявили, что турецкие войска во время военной операции на севере страны якобы использовали запрещенные белый фосфор и напалм.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. Минобороны Турции утверждает, что были нейтрализованы 637 членов курдских формирований с начала операции.

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