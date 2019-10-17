Десятки паломников погибли в Саудовской Аравии

Жертвами ДТП с автобусом в Саудовской Аравии стали не менее 35 человек, сообщает полиция.

Еще четверо госпитализированы, передает РИА «Новости» со ссылкой на SPA.

Министерство здравоохранения Саудовской Аравии сообщает о 36 жертвах.

В населенном пункте аль-Акхаль между Меккой и Мединой произошло столкновение автобуса и большегрузного автомобиля, начался пожар, передает ТАСС со ссылкой на «Эр-Рияд».

В автобусе находились паломники из стран Азии и Ближнего Востока, решившие совершить малый хадж (умру).

Напомним, одним из пяти столпов ислама является хадж – посещение Мекки, которое предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Нередко возникают давки, которые приводят к жертвам среди верующих. Самая крупная случилась в 2015 году. Тогда трагедия унесла жизни 2,2 тыс. человек. СМИ сообщали, что давку спровоцировало появление саудовского принца.