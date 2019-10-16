Трамп высказался о хранящемся в Турции ядерном оружии США

Президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в безопасности американского ядерного оружия, размещенного в Турции.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ранее СМИ сообщали, что в США рассматривали возможность вывоза ядерного оружия с базы Инджирлик в Турции в связи с военной операцией Анкары в Сирии.

По этим данным, американские власти рассматривали вариант вывоза 50 единиц тактического ядерного оружия, хранящегося на этой базе. Отмечалось, что переброска ядерного оружия может сильно ухудшить отношения между США и Турцией.