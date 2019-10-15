США задумались о вывозе ядерного оружия из Турции

Администрация США рассматривала возможность вывоза ядерного оружия с базы Инджирлик в Турции в связи с военной операцией Анкары в Сирии.

Как пишет газета The New York Times, в минувшие выходные «сотрудники Госдепартамента и минэнерго США без лишнего шума рассматривали планы о вывозе примерно 50 единиц тактического ядерного оружия, давно хранившегося под контролем США на базе Инджирлик».

Как рассказал источник издания, переброска ядерного оружия «фактически будет означать конец союза между Турцией и США». Как пишет газета, по мнению США, оставлять ядерное оружие на базе опасно, передает ТАСС.

Напомним, в сентябре президент Реджеп Эрдоган назвал несправедливым тот факт, что Турция до сих пор не имеет собственной атомной бомбы, тогда как «почти у всех развитых стран» она есть.

Эксперты рассказали, с помощью каких стран Анкара может получить технологии для создания ядерного оружия и каковы шансы на то, что турецкий лидер в реальности решится на такой шаг.

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