Кто поможет Эрдогану обзавестись ядерным оружием

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8 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 10:09  |  vz.ru
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Российский авиапром лишат советского балласта

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Российский авиапром оказался в финансовой ловушке. В числе причин – советское авиационное наследие. Кроме того, много денег было потрачено на возрождение гражданской авиации, а дивидендов от этого до сих пор не видно. Военный же авиапром столкнулся с сокращением оборонзаказа. Спасение ситуации возложено на Анатолия Сердюкова – ранее он провел реформу Минобороны. Подробности...
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До мирного договора с Японией осталось два шага

Синдзо Абэ и Владимир Путин хотят договоритьсяФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Выступая во Владивостоке, Синдзо Абэ произнес едва ли не самую проникновенную речь в своей карьере. Она была посвящена отношениям двух стран и закончилась призывом заключить мирный договор. Позиция России известна и озвучена давно: Москва готова к подписанию договора, но Японии надо выполнить несколько условий.  Подробности...
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Астраханская область борется с «патологиями»

Игорь Бабушкин лично встречается с производственными коллективамиФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Отсутствие переправ и мостов, постоянный запах гари, незавидное состояние домов и инфраструктуры - все это лишь малая часть проблем, которые в режиме реального времени вынужден решать и. о. губернатора Астраханской области. О своих рецептах «искоренения патологий» Игорь Бабушкин подробно рассказал специальному корреспонденту газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Индийский лунный проект закончился без России провалом

Индийский лунный модуль пропал бесследноФото: isro.gov.in
Очередной громкий космический проект закончился провалом - Индии так и не удалось посадить свой аппарат на поверхность Луны. Возможно, одной из причин неудачи стал отказ Индии от сотрудничества с российскими специалистами. По крайней мере, именно они предупреждали Индию о наиболее рискованных элементах полета. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Что нам делать с братьями

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Пока мы не начнём устанавливать свои режимы в странах, которые считаем дружественными, а будем лишь всхлипывать о том, что где-то очередной неблагодарный народ опять назвал нас «оккупантами», мы будем продолжать проигрывать. Подробности...
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Образ Родины-матери превращается в политическую реальность

Сергей Мардан, публицист
Россия без всяких игр в гендерное равноправие, «женских квот» и агрессивного феминизма двигается ровно тем же путем, что и вся Европа, где женщины становятся президентами, министрами обороны и возглавляют многомиллиардные корпорации. Подробности...
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Потребление алкоголя надо снижать и пряником, и кнутом

Антон Крылов, журналист
Сколько пьют в России достоверно по-прежнему неизвестно. Расходятся даже официальные, а не оценочные данные. Но очевидно, что потребление алкоголя надо снижать. Одними запретами это сделать нельзя. Но и без запретов потребление не снизить. Подробности...
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              Кто поможет Эрдогану обзавестись ядерным оружием

              Эрдоган заинтриговал как турок, так и соседние страны намеками на свои ядерные амбиции   8 сентября 2019, 09:53
              Фото: Михаил Метцель/ТАСС
              Текст: Анастасия Куликова

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              Президент Реджеп Эрдоган назвал несправедливым тот факт, что Турция до сих пор не имеет собственной атомной бомбы, тогда как «почти у всех развитых стран» она есть. Эксперты рассказали, с помощью каких стран Анкара может получить технологии для создания ядерного оружия и каковы шансы на то, что турецкий лидер в реальности решится на такой шаг.

              Выступая в четверг в одном из турецких провинциальных городов, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает неприемлемым, когда другие государства уже обладают ядерными ракетами, а его страна не имеет права заниматься такими разработками. Эрдоган дал понять, что его, в частности, беспокоит ядерный арсенал Израиля.

              «У кого-то есть ядерные боеголовки, и не одна-две, но у нас пусть их не будет. Я это не приемлю. Сейчас почти нет развитых стран, у кого не было бы ядерного оружия. У всех есть... А нам говорят: смотри, не делай! Дальше: рядом Израиль. Есть у него ядерное оружие? Есть. И он им угрожает», – сказал Эрдоган накануне.

              Как сообщает Anadolu, Эрдоган признался, что в ходе одной из зарубежных поездок ему «открыто рассказали о планах по наращиванию ядерного арсенала». Он пояснил, что не будет раскрывать имя своего собеседника – лидера, который на тот момент был президентом страны, но теперь уже в отставке.

              «У нас в наличии 7500 ядерных боеголовок, тогда как у России и США число боеголовок достигает 12500-15000. Мы готовы довести число боеголовок до этой же отметки», сказали мне. Вот о чем думают другие. И при этом не забывают предупреждать Анкару о недопустимости создания ядерного оружия», – сказал Эрдоган.

              Из названного Эрдоганом количества боеголовок трудно понять, о какой стране идет речь. Кроме России и США, все остальные члены ядерного клуба обладают куда более скромными запасами, исчисляемыми в пределах сотни. Только у Франции и Китая таких боеголовок 300 и 270 соответственно. Также известно, что ровно год назад Эрдоган нанес визит в Пакистан, который тоже де-факто входит в ядерный клуб.

              Не исключено, что Эрдоган имел в виду именно Пакистан, и в таком случае его собеседником был Мамнун Хусейн. На момент визита Эрдогана он занимал пост президента Пакистана, но вскоре ушел в отставку, что как раз совпадает с описанием Эрдогана. Однако военные эксперты привыкли считать, что Пакистан обладает 120-130 ядерными боеголовками. И такое количество никак не вяжется с цифрой, которую называет турецкий лидер.

              Тем временем Эрдоган в своей речи заверил, что его страна пока что и без ядерного оружия способна защитить себя: в частности, для этого она закупает российские зенитно-ракетные комплексы С-400 вопреки давлению США.

              Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с военной точки зрения Турции на самом деле практически не нужны ни Су-57, о желании купить который президент заявил после посещения авиасалона МАКС-2019, ни уже купленные С-400. Желание приобрести такое вооружение говорит больше о желании Анкары укрепить свой престиж в регионе, отмечали военные эксперты.

              Также известно, что сейчас ядерное оружие в Турции есть, оно хранится на авиабазе Инджирлик, однако принадлежит оно американцам. Появлялась было информация о том, что это оружие Пентагон перебросил в Румынию, но, судя по всему, это не более чем слухи.

              Напомним, Турция примкнула к Международному договору о нераспространении ядерного оружия в 1980 году, а в 1996 году – к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Однако страна предоставляет свою территорию для хранения американских ядерных арсеналов. Кстати, именно их появление под боком у СССР в 1961 году и стало началом Карибского кризиса, который едва не привел к ядерной войне между Москвой и Вашингтоном.

              Директор Центра изучения новой Турции (ЦИНоТ) Юрий Мавашев услышал в заявлениях Эрдогана всего лишь блеф, попытку выторговать себе более выгодные условия в рамках НАТО.

              «Эрдоган строит «Новую Турцию», которая стремится демонстрировать всем свою независимость. Это такая некая претензия на великодержавность. Без ядерного оружия никак нельзя, по определению. Но реальная способность турок развивать ядерную программу проблематична, поскольку у них нет научной и технической базы», – сказал Мавашев газете ВЗГЛЯД.

              Эксперт отметил, что отсутствие у Турции каких-либо ядерных технологий доказывает тот факт, что единственную в стране АЭС «Аккую» строят россияне. По его мнению, Эрдоган подобной риторикой лишь стремится подчеркнуть свою значимость. «Это такая позиция обиженного», – считает политолог.

              Теоретически Пакистан мог бы поделиться с Турцией ядерными технологиями, но на самом деле «Анкаре этого не надо», поскольку она не захочет ссориться из-за атомной бомбы со своими союзниками по НАТО, полагают эксперты.

              «Смысл нынешней игры в том, чтобы играть в этой мутной воде, играть с двумя стульями. Если Турция получит ядерную бомбу, ей придется сесть на один из стульев, то есть потерять другие возможности. Появится угроза оказаться страной-изгоем, новым Ираном. В стране эта перспектива мало кому улыбается, надо учитывать то, насколько тесно турецкий бизнес связан с европейским», – уверен Мавашев.

              Живущий в Анкаре эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов сомневается в появлении у Эрдогана ядерных амбиций.

              «Ядерное оружие эффективно в рамках крупных конфликтов, а основная угроза для безопасности Турции исходит главным образом от негосударственных акторов, – сказал Ахметов «Независимой газете». – К тому же особенности внутриполитического процесса в Турции дают возможность для внешнего вмешательства, не прибегая к крупному военному конфликту. Наконец, ядерное оружие у Турции еще дальше дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке в том, что касается распространения ракетных технологий и нерешенных межгосударственных конфликтов». Это приведет к неспособности предсказать риски для безопасности, предупреждает аналитик.

              Однако руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН, академик Алексей Арбатов считает превращение Турции в ядерную державу вполне реальным сценарием.

              «Сейчас с помощью России там строится атомная электростанция «Аккую». Это означает подготовку специалистов,

              знакомство с ядерным делящимся материалом, работой реактора. Атомная энергетика – это всегда комплекс двойного назначения», – пояснил Арбатов газете ВЗГЛЯД.

              Эксперт добавил, что за счет АЭС Турция приобретет не только соответствующие знания, но и технологии по производству облученного топлива, из которого выделяется оружейный плутоний. «Турецкая экономика сильная, армия очень боевая. Система доставки есть. У них на базе размещены американские тактические авиабомбы. Так что Турция знает не понаслышке о ядерном оружии», – подчеркнул Арбатов.

              Он не исключает, что при желании Анкара приобретет ядерные технологии у Пакистана – единственной мусульманской страны, уже обладающей ядерным оружием.

              «В свое время Исламабад создал нелегальную глобальную сеть по торговле ядерными технологиями и материалами. Этим воспользовался Иран и многие другие страны. Турция вполне может получить у Пакистана ядерные технологии, если эта сеть продолжает функционировать», – подытожил Арбатов.

              Мавашев же убежден, что Анкара все же не променяет западные инвестиции на ядерную бомбу.

              «Турция понимает, в чьих руках находится мировая экономическая конъюнктура. Ядерное оружие ей будет только мешать. Поэтому какой смысл в нем? Турция и так достигает всего, чего она желает – методами мягкой силы. Она станет лидером исламского мира, но для этого не нужно ядерное оружие. Но поиграть в это турки могут. Могут и Пакистан привлечь к этому», – предрекает Мавашев.

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