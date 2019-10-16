Путин потребовал от чиновников работать «с душой и с сердцем»

Президент России Владимир Путин потребовал от чиновников, чтобы они работали «с душой и с сердцем» при решении проблем пострадавших от паводков в Иркутской области. Он добавил, что те, кто так работать не может, «не туда попали».

«Я хочу обратить внимание: конечно, в работе с людьми много всегда возникает вопросов. Но если мы не будем работать с душой и с сердцем, результата не будет положительного», – сказал Путин на совещании по ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке, передает ТАСС.

Президент подчеркнул, что если внутреннего настроя на такую индивидуальную работу нет, то чиновники «не туда попали».

«Надо заняться другой работой», – подчеркнул Путин.

«Я знаю отношения на разных уровнях власти и управления к завышенным иногда требованиям, может быть, каким-то, как коллеги считают, несправедливым требованиям к людям, которые стараются выполнять свой долг. Но нужно иметь в виду, что в данном случае мы имеем дело с людьми, которые в беду попали. И нужно исходить из этого, нужно иметь в виду, что люди утратили, может быть, все, что составляло их небольшие накопления за всю жизнь», – уверен Путин.

По его словам, люди рассчитывают на помощь властей.

Он потребовал отчета о расходовании федеральных средств на помощь пострадавшим от паводков.

«Они (федеральные средства) не маленькие и их объем постоянно увеличивается. Надеюсь, что не будет больше информации о том, что средства пришли, но до исполнителей либо до граждан, которые имеют право на получение тех или иных пособий, эти деньги не доходят», – заметил Путин.

По его словам, уже есть замечания «к качеству восстановления образовательных учреждений, некоторых других построек».

Он напомнил, что обещал держать ликвидацию последствий паводков на постоянном личном контроле, так как пострадавших очень много.

«Знаю, что работа идет, знаю, что немало уже сделано, но по последним встречам с людьми также хорошо знаю, что и претензий было много», – отметил Путин.

Он потребовал представить доклады о том, «как идет работа с людьми, как идет работа по восстановлению социальной инфраструктуры, домов».

«Прежде всего, хотелось бы услышать ясные и конкретные доклады по существу. Предлагаю сегодня выстроить работу именно таким образом: не в общем и целом говорить о том, сколько пострадавших, сколько чего предстоит сделать, а конкретно – что уже сделано и что предстоит сделать в ближайшее время, на цифрах просто показать, на цифрах», – подчеркнул глава государства.

Путин также добавил, что пострадавшие от паводков районы Дальнего Востока и Иркутской области должны пройти отопительный сезон без сбоев.

«Уже холода наступают, в некоторых местах уже наступили, наступил отопительный сезон практически везде. Нужно, чтобы было понятно и ясно, как эти пострадавшие регионы пройдут осенне-зимний отопительный сезон, здесь не должно быть никаких сбоев», – сказал глава государства.

По его словам, нельзя забывать также о представителях малого и среднего бизнеса.

«А также о возмещении ущерба личным подсобным хозяйствам, гражданам, которые потеряли свои огороды, приусадебные участки», – заметил он.

Путин на совещании по ликвидации последствий паводков в Иркутской области и Дальневосточном федеральном округе также заявил о вопросах к качеству восстановления образовательных учреждений.