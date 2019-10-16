Путин заявил о вопросах к качеству восстановления школ после паводков

Президент Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий паводков в Иркутской области и Дальневосточном федеральном округе заявил о вопросах к качеству восстановления образовательных учреждений.

«Если помните, в последний раз когда был в регионе, с людьми встречался, с вами мы работали, сказал тогда о том, что постоянно буду держать эти вопросы под контролем. И понятно почему – потому что объем работ большой, пострадавших очень много. Знаю, что работа идет, знаю, что немало уже сделано. Но по последним встречам с людьми также хорошо знаю, что и претензий было много», – заявил Путин.

«Знаю, что уже сегодня есть, к сожалению, и замечания к качеству восстановления образовательных учреждений», – добавил президент, передает РИА «Новости».

Путин также заявил, что надеется на то, что больше не будет ситуаций, когда деньги, выделенные пострадавшим, не дошли до адресатов. «Очень бы хотел от вас услышать, как осваиваются средства, полученные из федерального бюджета, они не маленькие, и их объем постоянно увеличивается. Надеюсь, не будет больше информации о том, что средства пришли, но до исполнителей либо до граждан, которые имеют право на получение тех или иных пособий, эти деньги не доходят», – сказал президент.

В то же время он отметил, что в работе с людьми всегда возникает много вопросов. «Но если мы не будем работать с душой и сердцем – результата не будет положительного», – добавил президент.

Он добавил, что необходимо иметь в виду тот факт, что власти имеют дело с людьми, которые «попали в беду» и возможно утратили все, что «составляло их небольшие накопления за всю жизнь». «Они рассчитывают на нашу с вами помощь. И если нет такого внутреннего настроя на такую индивидуальную работу с каждым человеком – то тогда значит те, кто не могут так выстроить работу с людьми, не туда попали, надо заняться другой работой», – подчеркнул президент.

Президент также заявил, что в отоплении домов в Иркутской области и на Дальнем Востоке, пострадавших от паводка, не должно быть никаких сбоев. «Уже холода наступают, в некоторых местах уже наступили. Наступил отопительный сезон практически везде. Нужно, чтобы было понятно и ясно, как эти пострадавшие регионы пройдут осенне-зимний отопительный период. Здесь не должно быть вообще никаких сбоев», – сказал Путин.

Путин также выразил надежду, что до пострадавших от паводков будут доходить выделенные им деньги. «Очень бы хотел от вас услышать, как осваиваются средства, полученные из федерального бюджета, они не маленькие, и их объем постоянно увеличивается. Надеюсь, не будет больше информации о том, что средства пришли, но до исполнителей либо до граждан, которые имеют право на получение тех или иных пособий, эти деньги не доходят», – сказал президент.

Он попросил участников совещания сделать ясные доклады по существу, предложив поговорить именно об уже достигнутых показателях и конкретных планах на ближайшую перспективу.

Ранее власти дальневосточных регионов оценили ущерб от паводков в Приморье и Амурской области.