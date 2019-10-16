Путин ужесточил наказание за оборот внесенных в Красную книгу животных

Президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за незаконный отлов и оборот ценных животных и водных биоресурсов, которые занесены в Красную книгу России. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Также закон предполагает введение дополнительного квалифицирующего признака – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой.

Отмечается, что незаконная добыча животных и сбыт их дериватов профессиональным скупщикам и контрабандистам совершаются группами браконьеров, сговорившихся для совершения единичного преступления. При этом в соответствующей статье УК отсутствовал квалифицирующий признак совершения преступления группой лиц по предварительному сговору, в связи с этим было невозможно привлечь злоумышленников к ответственности, соразмерной тяжести преступления. В то же время в статьях 256 «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» и 258 «Незаконная охота» УК такой квалифицирующий признак предусмотрен, сообщает ТАСС.

В соответствии с законом увеличен срок проведения принудительных работ с четырех до пяти лет, а также срок лишения свободы с четырех до пяти лет за незаконный отлов, содержание, приобретение, хранение и продажу редких животных и биоресурсов. Кроме того, отлов и торговля редкими животными переводятся в категорию преступлений средней тяжести и тяжких.



Помимо этого, наказание за использование служебного положения при совершении этого преступления также ужесточается. Понятие «должностное лицо» из статьи исключено, по словам разработчиков закона, это позволит привлекать к ответственности не только руководство, но и работников зоопарков и заповедников, совершивших преступления по обозначенной статье. Сроки лишения свободы увеличены с пяти до шести лет.

Ранее в Минприроды назвали браконьерство одной из главных причин уничтожения популяции северного оленя.