Назван простой способ повысить производительность смартфона

Для повышения производительности смартфона в компании Avast рекомендуют удалить лишний мусор, включая фото плохого качества.

Исследование проводилось с использованием анонимных данных около 6 млн пользователей ПО Avast Cleanup из 45 стран мира, передает РИА «Новости». Данные собирались за полгода, с декабря 2018 года по июнь 2019 года.

«В среднем пользователи хранят на своем устройстве 952 фотографии, из которых около 22% имеют плохое качество: размытые, темные или повторяющиеся изображения. В WhatsApp пользователи хранят в среднем 292 изображения; среднее количество снимков экрана – 86. Регулярное удаление таких фотографий может освободить не менее 20% места на смартфоне», – отметили авторы работы.

Также в Avast сообщили, что 18-24-летние пользователи склонны делать меньше фотографий, чем пользователи 25-44 лет. Подобное может быть обусловлено популярностью Instagram и Snapchat, в историях которых снимки хранятся сутки, после чего удаляются.

Согласно данным компании, женщины делают на 24% больше фото, чем мужчины.

Ранее разработчик в Avast сообщили, что 800 тыс. андроид-смартфонов россиян заражены банковским ботнетом.