Российские певицы начали суд из-за песни Цоя

Тверской суд Москвы начал рассмотрение иска певицы Ольги Кормухиной к исполнительнице Полине Гагариной о защите авторских прав.

В суде сообщили, что иск был подан еще в июле, в конце лета суд переговорил со сторонами спора и истребовал доказательства, передает РИА «Новости».

На данный момент проходят предварительные слушания.

Напомним, Кормухина заявила, что поводом для подачи иска стала кража аранжировки песни «Кукушка» Виктора Цоя. Кормухина записала кавер-версию этой композиции в 2011 году для проекта канала «Россия», посвященного 50-летию Цоя.

Она обвинила Гагарину в том, что та использовала аранжировку песни в исполнении композиции для фильма «Битва за Севастополь» 2015 года, автором которой указан Константин Меладзе.