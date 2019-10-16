Выяснилось отношение россиян к Грете Тунберг

Имя шведской эко-активистки Греты Тунберг неизвестно 63% россиян, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным социлогов, о деятельности Тунберг в той или иной степени известно 37% россиян. При этом 63% впервые услышали имя активистки во время опроса.

«Из тех опрошенных, кто слышал о Тунберг, ее выступления видели и посчитали важными 43%, неважным – 16%, а треть (34%) не видели ее выступлений вовсе. Также только 16% опрошенных считают, что эко-активистка действует исходя из своих личных убеждений и хорошо понимает последствия своих действий. А 67% респондентов считают, что Тунберг слабо понимает последствия своих действий и находится под влиянием других людей, преследующих свои личные интересы», – передает РИА «Новости» результаты опроса.

Как следует из данных ВЦИОМ, 73% знающих о Тунберг считают, что она и ее сторонники не смогут изменить ситуацию в сфере климата, а 37% респондентов заявили, что дети ее возраста должны ходить в школу, а сама Тунберг не все знает и понимает о проблеме экологии.

Также 75% респондентов рассказали, что не хотели бы, чтоб их дети или внуки были похожи на нее.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 10 октября. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Напомним, в конце сентября Тунберг выступила в ООН на тему экологии, заявив, что мировые лидеры «отняли у нее детство».

Президент России Владимир Путин заявил, что не разделяет общих восторгов от выступления Греты Тунберг, поскольку неправильно использовать детей и подростков для достижения даже таких благородных целей. Он выразил уверенность, что Грета – «добрая девочка и очень искренняя», но предположил, что ей никто не объяснил, что «современный мир сложен и многообразен».

4 октября Тунберг поменяла описание в своем профиле в соцсети Twitter после того, как президент России Владимир Путин прокомментировал выступление девочки в ООН.