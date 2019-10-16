Ким Чен Ын поднялся на священную гору на белом коне

Председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе инспекционной поездки по уезду Самчжиен поднялся на священную для корейцев гору Пэктусан на белом рысаке.

Северокорейское информагентство KCNA сообщает, что «это великое событие, имеющее огромное значение в нашей революционной истории», передает «Радио Sputnik».

Это восхождение также демонстрирует «легендарный дух товарища Ким Чен Ына, который с несгибаемой волей» ведет Северную Корею «на борьбу с державами, обладающими огромной силой, и направляет ход истории по пути справедливости и правды».

На опубликованных агентством фотографиях северокорейский лидер запечатлен верхом на белом рысаке на фоне смотровой площадки у окутанной туманом вершины Пэктусана, а также скачущим на фоне заснеженных лесов и гор.

Во время посещения уезда Самчжиен, где в данный момент развернуто масштабное гражданское строительство, Ким Чен Ын также раскритиковал санкционную политику США.

«Сейчас положение нашей страны крайне тяжелое из-за непрекращающихся санкций и попыток враждебных сил нас задавить, у нас много трудностей и испытаний (...) Страдания, доставленные нашему народу враждебными силами во главе с США, выступающими против нашей республики, уже перерастают из страданий в гнев нашего народа», – заявил председатель госсовета КНДР.

Разрушить замыслы врагов, по его мнению, необходимо с помощью опоры на собственные силы, «прокладывая собственными усилиями путь вперед и продолжая жить хорошо».

Южнокорейское агентство Yonhap News отмечает, что Ким Чен Ын ранее подымался на Пэктусан в самые критичные моменты своей работы в должности руководителя страны.

Это, например, было в феврале 2013 года перед казнью дяди северокорейского лидера Чан Сон Тхэка, в ноябре 2014 года в преддверии третьей годовщины смерти Ким Чен Ира и в декабре 2017 года, накануне налаживания отношений с Южной Кореей.

Поездки в уезд Самчжиен, считающийся в Северной Корее «священными местами антияпонской революционной деятельности», также совершались во времена трудностей на переговорах с США, чтобы укрепить внутреннюю сплоченность.

Потому, отмечают южнокорейские СМИ, можно ожидать, что в ближайшее время руководством КНДР будут приняты важные решения по переговорам о денуклеаризации и другим вопросам государственного управления.

Ранее в КНДР заявили о провале рабочих переговоров с США.

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