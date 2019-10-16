Нефть подорожала после двух дней снижения

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром растут в рамках коррекции после двух дней снижения.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,19% – до 58,85 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,13%, составив 52,88 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В среду на рынке нефти отмечается коррекционный рост после ощутимого снижения на протяжении двух дней подряд. Такая динамика была обусловлена опасениями относительно состояния мировой экономики и торговли.