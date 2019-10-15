СК предъявил обвинение в нападении на бойца ОМОН одному из участников акций в Москве

Следствие предъявило обвинение в нападении на бойца ОМОН участнику несанкционированной акции в Москве 27 июля Владимиру Емельянову.

«Ему сейчас предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, неопасного для его жизни и здоровья). По версии следствия, он схватил сержанта ОМОН двумя руками сзади за униформу и потянул на себя, лишив тем самым потерпевшего свободы передвижения и причинив физическую боль. Завтра в 10.00 в Басманном суде будет рассматриваться ходатайство следователя о мере пресечения», – сказал адвокат Григорий Червонный, передает ТАСС.

Он также отметил, что накануне следователи допросили Емельянова в качестве подозреваемого, в ходе допроса он своей вины не признал, заявив, что никаких незаконных действий не совершал.

Следователи СК проводят обыски у фигурантов уголовных дел о массовых беспорядках в Москве.



Владимир Емельянов (в красной футболке) — нанёс удар сотруднику полиции pic.twitter.com/YOOwZT8vNz — Актуальная Политика (@Current_policy) 14 октября 2019 г.

Ранее СК России установил шестерых подозреваемых в насилии в отношении представителей власти в ходе июльских массовых беспорядков в Москве.

Напомним, митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались уличными беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.