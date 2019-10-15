Президент Эстонии пригласила Владимира Путина на конгресс финно-угорских народов

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправила президенту России Владимиру Путину приглашение на VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет в 2020 году в Тарту.

«Так мы сможем продолжить конструктивное обсуждение, которое, как я надеюсь, поможет взаимопониманию наших государств», – сказано в обращении Кальюлайд, передает RT.

Помимо российского лидера на конгресс также приглашены главы Венгрии и Финляндии Янош Адер и Саули Ниинисте.

Президент Эстонии отметила, что данный конгресс поможет обсудить вопросы сохранения культурного наследия этих народов в меняющемся мире.

Газета ВЗГЛЯД писала, зачем президент Эстонии поддерживает прямой контакт с Кремлем.