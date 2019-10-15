Минюст собрался ликвидировать движение «За права человека» Льва Пономарева

Движение «За права человека» правозащитника Льва Пономарева получило от Минюста копию административного заявления в Верховный суд о ликвидации движения.

«15 октября 2019 года Общероссийское общественное движение защиты прав человека «За права человека» получило от Министерства Юстиции России копию административного искового заявления от 08.10.2019 г. в Верховный суд РФ о ликвидации Движения и исключении сведений о нем из ЕГРЮЛ за неоднократные, по мнению министерства, нарушения законодательства», – говорится в сообщение на сайте движения.

Указывается, что заинтересованным лицом заявлен Роскомнадзор.

Поводом для ликвидации послужили нарушения, обнаруженные в рамках внеплановой проверки в 2018 году. В частности, указывается на несоответствие Устава движения, который был принят на съезде движения в 2014 году, поправкам в Гражданский кодекс, введенным в действие незадолго после проведения съезда.

«Движение направило в Минюст письмо с предложением дождаться проведения съезда осенью этого года, на котором необходимые поправки в Устав будут внесены, однако это письмо осталось без ответа», – заявили в движении «За права человека».

Еще одна претензия – неоднократные штрафы от Роскомнадзора, которые движение связывает с «сезоном охоты за публикациями не только в СМИ, но и даже на личных страницах в соцсетях сотрудников и волонтеров», а также в связи с признанием движения «иностранным агентом».

«Все протоколы, выписанные Роскомнадзором, составлялись на основании заявлений от «активных граждан», личности которых не удалось установить даже в суде. При этом большинство штрафов (общая сумма которых составила 1,9 млн рублей) был нами обжалованы и в законную силу не вступили. Часть штрафов уже были погашены», – заявили в движении.

Напомним, в феврале движение правозащитника Льва Пономарева «За права человека» было включено в реестр иностранных агентов.