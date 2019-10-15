КНДР и Южная Корея сыграли первый футбольный матч за 29 лет

Команды Южной Кореи и КНДР сыграли вничью (0:0) матч отборочного тура чемпионата мира 2022 года.

Как передает агентство Ренхап, для сборных Южной Кореи и КНДР этот матч стал первым за 29 лет с момента проведения товарищеской встречи между Севером и Югом 11 октября 1990 года.

Отчетный матч прошел во вторник в Пхеньяне на стадионе имени Ким Ир Сена, вмещающего 50 тыс. человек, передает РИА «Новости». Южнокорейских болельщиков и журналистов в КНДР не пустили, поэтому матч прошел без прямой трансляции.

На фоне жалоб о несправедливости ситуации с болельщиками Пхеньян не пустил на стадион не только собственных болельщиков, но и иностранных журналистов. Матч прошел при пустых трибунах, что подтверждается немногочисленными фото.

Напомним, в августе генеральный директор американского департамента МИД КНДР Квон Чон Гын заявил, что совместные военные учения Южной Кореи и США делают затруднительными переговоры между Пхеньяном и Сеулом.

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