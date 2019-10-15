Следов взрывчатки на месте обрушения в пятиэтажке в Приморье не обнаружено

Следов взрывчатых веществ на месте обрушения перекрытий в пятиэтажном жилом доме в Приморье не обнаружено, завил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«Устанавливают причины взрыва. После официального заключения будет известно, в чем причина. Пока следов взрывчатых веществ не обнаружено», – приводит слова губернатора РИА «Новости».

Напомним, в ночь на вторник в многоквартирном пятиэтажном жилом доме в Новонежино Шкотовского района Приморья произошло обрушение ряда перекрытий, в результате погибла женщина. Позднее в СК назвали возможную причину произошедшего.

Жильцам пострадавшей пятиэтажки в Приморье пообещали материальную помощь.