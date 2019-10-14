Медведев заявил о недопустимости манипулирования статистикой смертности в регионах

Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что регионам недопустимо манипулировать статистикой смертности и «подгонять» данные. В случае если подобные манипуляции будут выявлены, для руководителей регионов будут неприятные последствия.

«По поводу цифр по смертности. Мы же понимаем, что происходило – скрывали просто цифры. Об этом и губернаторы говорили, показатели в этом случае менялись только потому, что другие причины смертности указывали – добровольно в прямом смысле этого слова. Подгоняли под нормативные акты, которые действовали, чтобы не прилетело по голове. Это касается, кстати, не только сердечно-сосудистых патологий, это касается и онкологии тоже. Вот этого быть не должно, вранье это необходимо прекращать. Если в дальнейшем кто-то будет пойман на манипуляции статистикой, последствия будут весьма и весьма неприятные», – приводит слова главы правительства ТАСС.

Медведев отметил, что речь идет о руководителях регионов и тех, кто отвечает за отчетность по здравоохранению в регионах.

О проблемах статистики заявили губернатор Красноярского края Александр Усс и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. В регионах происходит рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний при снижении общей смертности.

«У нас за первые четыре месяца вообще был рост (уровня смертности от сердечно-сосудистых заболеваний), сейчас за восемь месяцев – 24,1%, это происходит на фоне общего снижения смертности почти на 5% за восемь месяцев», – сказал Воскресенский.

«Причины похожи – мы в конце 2018 года провели инвентаризацию кодировки причин смертности: у нас пряталась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в смертность от старости и в смертность от заболеваний нервной системы», – пояснил он.

Ранее Минздрав сообщил о снижении смертности в России на 3,1% за восемь месяцев 2019 года.