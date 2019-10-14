Елизавета II заявила о приоритете правительства осуществить Brexit до 31 октября

Королева Великобритании Елизавета II на открытии новой сессии парламента сказала, что приоритетом правительства страны является осуществление Brexit до 31 октября 2019 года.

«Приоритетом моего правительства всегда было обеспечение выхода из Евросоюза 31 октября. Правительство хочет создать с ЕС новые партнерские связи, основанные на принципах свободной торговли и добрососедского сотрудничества. Мои министры будут работать над новыми правилами в сфере рыболовства, сельского хозяйства и торговли, чтобы воспользоваться максимумом возможностей, которые дает выход из ЕС», – приводит ТАСС фрагмент тронной речи королевы Великобритании.

Традиционно послание королевы пишет действующее правительство, обозначая в тронной речи монарха программу своей деятельности.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что при необходимости он выведет Великобританию из ЕС 31 октября без соглашения.