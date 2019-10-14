Онищенко отреагировал на критику судьи КС в адрес российского образования

Критика судьи Конституционного суда России Константина Арановского в адрес российского образования является «экстремистским высказыванием в стиле желтой газеты», заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Для судьи не должны быть характерны экстремистские высказывания в стиле желтой газеты. Говорить, что в системе российского высшего образования все плохо, я бы не стал, но проблем хватает. Как в географическом плане, так и отраслевом. Есть у нас и достижения в области образования, как свидетельствуют рейтинги вузов. Мы еще остаемся лидерами в ряде технологических отраслей», – сказал Онищенко, передает Ura.ru.

Депутат отметил, что для развития российского высшего образования нужно совершенствоваться и заниматься подготовкой качественных кадров для преподавания в вузах.

«У меня был недавно репрезентативный опрос студентов и работодателей. Как оказалось, работодатели более удовлетворены качеством выпускников, нежели студенты довольны качеством высшего образования. Этот разрыв содержит большой позитивный потенциал: если студенты недовольны, значит, они небезразличны к образованию. А это говорит о том, что в стране решена главная проблема – тяга к знаниям. И если есть спрос и потребность – совершенствование системы образования точно будет», – подытожил Онищенко.

Напомним, согласно публикациям СМИ, Арановский заявил о недоверии к дипломам российских вузов и раскритиковал российское образование в целом.