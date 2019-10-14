Турция помешала США забрать из Сирии около 50 «ценных» боевиков ИГ

Из-за военной операции Турции Соединенные Штаты не успели переместить из тюрем, охраняемых курдами в составе «Сил демократической Сирии» (СДС), около 50 обладающих ценной информацией боевиков террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России), сообщила The New York Times.

По сведениям источников из числа должностных лиц Соединенных Штатов, несколько сотен радикалов, воспользовавшись паникой и сумятицей, совершили побег из центра временного содержания на северо-востоке Сирии, передает ТАСС.

Около 700 членов семей боевиков этой группировки также бежали из лагеря для временно перемещенных лиц на севере страны. В публикации перечислены тюрьмы и центры временного содержания в городах Айн-Иса, Кобани, Хасеке и Камышлы.

Источники издания утверждают, что там содержались около 11 тыс. человек, включая порядка 9 тыс. сирийцев и иракцев, а также приблизительно 2 тыс. заключенных родом из около 50 стран, власти которых отказались их репатриировать.

Накануне в Минобороны назвали количество удерживаемых лиц в подконтрольных курдам лагерях и тюрьмах на территории Сирии.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции на северо-востоке Сирии. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты эвакуируют «самых опасных» боевиков террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России) из северных районов Сирии.

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