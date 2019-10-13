В кафе под Петербургом диджея зарезали за «неправильную» музыку

Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея из-за недовольства музыкой в кафе в Кировском районе Ленинградской области.

Как сообщает 47news, инцидент произошел в ночь на 13 октября. Гостю не понравилась музыка, он в нецензурной форме потребовал от диджея сменить репертуар, на что ему ответили отказом. Посетитель ударил диджея ножом в сердце.

Пострадавший был госпитализирован, вскоре он скончался.

Вступиться за раненого диджея пытался официант, который ворвался в зал с кухонным тесаком. Его сдержали посетители, выбив холодное оружие из рук.

Подозреваемого в убийстве мужчину объявили в розыск, им оказался представитель азербайджанской диаспоры.

В середине августа в Москве в возрасте 29 лет умерла известная диджей Жанна Рассказова.