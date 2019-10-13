Министру обороны Латвии посоветовали разузнать у военных об освобождении Риги

Бывший депутат Европарламента Мирослав Митрофанов возмутился тем, что министр обороны Латвии Артис Пабрикс занимается восхвалением нацистской армии и пытается принизить роль Красной Армии в освобождении Риги.

«Меня до слез растрогала нежная забота министра обороны Латвии Артиса Пабрикса о чести нацистских войск. Чтобы доказать нам их непобедимость и благородство, министерство обороны на деньги налогоплательщиков соорудило ролик, который должен доказать обществу, что Советская Армия не освобождала Ригу, не воевала за город, а немцы ее сами благородно и дальновидно оставили, а советские войска без трудов тут же этим воспользовались», – сказал Митрофанов РИА «Новости».

Напомним, ранее Пабрикс заявил, что легионеры Ваффен СС являются «гордостью» латышского народа и государства. Затем министерство обороны республики выпустило ролик, в котором рассказывает о том, что Красная Армия вошла в пустую Ригу, поскольку нацистские войска решили сдать ее без боя.

Митрофанов отметил, что Пабрикс мог бы проконсультироваться у специалистов. «Ему бы объяснили, что взятие Риги Советской армией в 1944 году стало результатом точно спланированной и удачно осуществленной Прибалтийской операции, в которой было задействовано 900 тыс. советских солдат и основные сражения, в которых нежно оберегаемая от позора Пабриксом немецкая армия была разбита на дальних подступах к латвийской столице», – сказал Митрофанов.

Ранее депутат Сейма Игорь Пименов заявил, что Пабрикс должен уйти в отставку после слов о гордости за СС. А бывший министр иностранных дел республики Янис Юрканс заявлял, что правительство Латвии позорит страну на международной арене.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об отношении властей Латвии к сторонникам легионеров СС.

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