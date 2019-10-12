Киев признался в отсутствии денег на Донбасс

У Украины нет денег на восстановление Донбасса, а над законом об особом статусе региона даже не начали работать, заявил глава фракции «Слуга народа» в парламенте страны Давид Арахамия.

«Даже если случится Нормандия, нам в один день не скажут: «Все, забирайте Донбасс». Переговорный процесс будет длинным», – приводит его слова «Левый берег».

Арахамия признал, что у Киева нет денег на восстановление Донбасса. По словам главы фракции, их «где-то придется брать», передает РИА «Новости».

Он считает, что «искать источники финансирования» следует уже после того, как Киев получит контроль над Донбассом.

«Сопряженных затрат с реинтеграцией Донбасса – мама не горюй. Исчисляются, наверное, десятками миллиардов», – сказал Арахамия.

Он сравнил ситуацию в Донбассе с «неосуществленными» планами США «по реинтеграции Палестины с фондом в 50 млрд долларов на три года». Арахамия полагает, что на Украине «суммы могут быть выше».

При этом Арахамия сообщил, что Киев еще не приступал к разработке законопроекта об особом статусе Донбасса, «нет даже первичного драфта». Он подчеркнул, что проекта закона «не существует в природе», поэтому «бесполезно его обсуждать» – пока речь идет «об абстракции». Нет и сроков написания законопроекта, данный вопрос не обсуждался на уровне фракции, передает ТАСС.

Арахамия считает, что Москва не сможет как-то повлиять на создание закона о статусе Донбасса.

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Регионами в составе России



Кроме того, он сообщил, что в повестке дня нет вопроса проведения на Украине досрочных местных выборов. Арахамия отметил, что «между весной и осенью небольшая разница», а «с точки зрения политтехнологий – зима не подходит».

«Весной нам не на руку», – также сказал он, добавив, что «лучше все же осень».

Арахамия подчеркнул, что «нет смысла затевать досрочные выборы», если партия не победит, а она «не готова ни институционально, ни кадрово» – требуется около 150 тыс. кандидатов, а ей с трудом удалось собрать 300 для списка на выборах в Верховную раду.

Очередные местные выборы должны пройти на Украине осенью 2020 года.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрешить конфликт в Донбассе с помощью переговоров нужно в течение года.

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