Россия заявила о готовности помочь Японии из-за тайфуна

Россия готова рассмотреть вопрос об оказании помощи Японии в связи с разрушительными последствиями тайфуна «Хагибис», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент России [Владимир Путин] всегда крайне внимательно относится к таким обращениям, но пока обращения не было», – цитирует ТАСС Пескова.

В настоящее время «Хагибис» движется по направлению к Токио. Повреждения из-за удара стихии также зафиксированы в 57 городах трех префектур центральной части страны, включая Токио.

Из-за тайфуна произошла полная остановка железнодорожного и авиационного сообщения. Кроме того, наблюдаются масштабные отключения электроэнергии и перебои в работе линий телефонной связи и интернета.

Напомним, в субботу самый мощный за 60 лет тайфун «Хагибис» обрушился на Японию. В данный момент давление в центре составляет 945 гектопаскалей, скорость ветра в центре – 45 метров в секунду, при порывах – до 65 метров. Погибли как минимум два человека, 70 пострадали.

Метеорологи сравнили его по силе и возможному ущербу с тайфуном «Ида» («Каногава»), когда погибли 1 тыс. 269 человек.