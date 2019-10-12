Путин призвал страны с уважением относиться к интересам Ирана

Нужно относиться с уважением к интересам Ирана в ближневосточном регионе, и Москва будет создавать все условия для улучшения его отношений с соседними арабскими государствами, заявил президент России Владимир Путин.

«У такой крупной державы, как Иран, которая тысячелетиями находится на этой территории – иранцы, персы здесь жили веками, не может не быть своих интересов, и к ним нужно относиться с уважением», – сказал российский лидер в интервью телеканалу RT.

Путин уверен, что для решения нюансов, тонкостей и проблемных вопросов, необходимо вести диалог.

«Поэтому я представляю себе, что могу разделять озабоченности и [Объединенных] Арабских Эмиратов, и Саудовской Аравии, но решить вопросы между двумя государствами могут только сами эти государства», – отметил российский лидер.

Одновременно с тем он отметил, что Россия сделает все для того, чтобы «создать для позитивной динамики необходимые условия».

Он также добавил, что «у России добрые отношения с Ираном и очень хорошие отношения с арабскими друзьями».

В пятницу стало известно о взрыве на танкере, принадлежащем национальной нефтяной компании Ирана. В Иране считают, что атака на танкер в Красном море могла быть терактом. Танкер был поражен двумя ракетами примерно в 60 милях (почти 100 километров) от порта в Саудовской Аравии.

Напомним, в сентябре ПВО Саудовской Аравии не смогла защитить нефтяные объекты страны от атаки дронов и ракет. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Однако Саудовская Аравия, США и страны Европы обвиняют Иран, утверждая, что хуситы провести такую атаку не смогли бы.