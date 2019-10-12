Путин провел переговоры с Пашиняном

Президент России Владимир Путин в субботу провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Затронут ряд вопросов в развитие обсуждений в ходе прошедшего 11 октября в Ашхабаде заседания Совета глав государств СНГ», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

В начале октября Путин прибыл в Ереван, где принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Российский лидер провел переговоры с Пашиняном.

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