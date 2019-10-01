Путин прибыл в Ереван для участия в заседании ВЕЭС

Президент Владимир Путин прилетел в Ереван для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

На полях мероприятия российский лидер проведет переговоры с иранским коллегой Хасаном Роухани и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает РИА «Новости».

Кроме лидеров государств-членов ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России), на встречу приглашены президент Молдавии Игорь Додон, а также президент Ирана Хасан Роухани и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.

На заседании будут обсуждаться вопросы деятельности ЕАЭС, намечены задачи по улучшению функционирования единого рынка и расширению взаимодействия в ключевых секторах экономики.

Кроме того, к утверждению лидерами государств подготовлены Концепция формирования общего финансового рынка Союза, бюджет ЕАЭС на 2020 год, также ожидается согласование основных направлений международной деятельности ЕАЭС на 2020 год и подписание соглашения о свободной торговле с Сингапуром.

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