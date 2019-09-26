Пашинян захотел хороших отношений с Россией и ЕС одновременно

Армения хочет оставаться в хороших отношениях и с Россией, и с Евросоюзом, и с Грузией и Ираном, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Россия – наш ключевой стратегический партнер и союзник. Грузия и Иран – наши стратегические соседи. У нас сложились стратегически важная повестка и партнерство с Евросоюзом и его странами-членами», – приводит ТАСС слова премьера Армении.

«Мы с обеспокоенностью наблюдаем разногласия между нашими друзьями и союзниками, – продолжил Пашинян. – Эта реальность ставит нас под угрозу быть неправильно понятыми некоторыми, или даже всеми нашими друзьями».

«Мы хотим оставаться партнерами со всеми этими странами, не испортив отношения с другими», – подчеркнул лидер Армении.

В то же время, по его мнению, «Турция остается серьезной угрозой безопасности Армении и армянского народа».

Отметим, накануне глава МИД России Сергей Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером.

В минувшую субботу президент России Владимир Путин дал оценку отношениям России и Армении.