Раненная в Керченском колледже пожилая учительница скончалась

Скончалась Ольга Грищенко, педагог Керченского политехнического колледжа, которая получила ранение в результате стрельбы, устроенной студентом год назад, сообщил и.о. директора колледжа Денис Колесник. Число жертв студента превысило 20 человек.

Колесник сообщил, что Грищенко «долго лечилась» и «перенесла не одну операцию». Педагогу было «уже за 60». В Керченском колледже она вела экономические дисциплины.

«К сожалению, не выкарабкалась», – приводит его слова РИА «Новости».

Колесник сообщил, что похоронили педагога минувшим летом. Она стала 21 жертвой нападения. Всего погибло 22 человека – нападавший также покончил с собой.