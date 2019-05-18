Открывшему стрельбу в колледже в Керчи помогли попасть в здание

Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу и взорвавшему бомбу в учебном заведении осенью прошлого гола, кто-то помог проникнуть в здание через запасной выход, об этом сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

В интервью «Петербургскому юристу» – студенческой газете Санкт-Петербургского госуниверситета – Бастрыкин сказал, что студент Росляков действовал четко и продуманно. «Ему кто-то явно помогал войти, он продумал, как он войдет через запасной вход, маршрут, он переоделся, надел всю эту одежду «Колумбайна», сначала взорвал столовую, потом пошел убивать, спокойно, выдержанно, в библиотеке, как «Колумбайн», застрелился и все», – приводит его слова ТАСС.

Глава СКР также отметил, что мотивом его действий стали социальный протест и неустроенность. «У него социальный протест и неустроенность вылились в ненависть к конкретным однокурсникам», – сказал Бастрыкин.

На ваш взгляд Кто виноват в росте агрессии среди школьников? Семья

Школа

Общество

Интернет

Нет никакого роста



В настоящее время следствие пытается установить, зачем он это сделал. «Версия о «Колумбайн», и психологи подтвердили, была поводом, но не причиной», – сказал Бастрыкин.

Председатель Следственного комитета отметил, что у студента требовали деньги на ремонт школы, он не имел возможности их дать, так как его воспитывала одна мать, работавшая санитаркой. Молодого человека упрекали, издевались из-за этого, сообщил глава СКР.

По его словам, Рослякова знали как замкнутого, увлекающегося стрельбой, «немножко со странностями» человека. Студент не пил, не курил, был дисциплинированным, добавил Бастрыкин.

Ранее Бастрыкин говорил, что сверстники унижали Рослякова за одежду, купленную на рынке.

Напомним, студент Керченского политехнического колледжа 17 октября 2018 года открыл огонь и устроил взрыв в учебном заведении. Погибли 20 человек, пострадали порядка 50, нападавший покончил с собой.