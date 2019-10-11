Приговоренный к казни мужчина надругался над семилетней девочкой в Удмуртии

В суд направлено уголовное дело против жителя Удмуртии, который надругался над семилетней девочкой, сообщило ГСУ СК по региону. Преступником оказался мужчина, который уже был приговорен к смертной казни, но помилован в 1990-х годах.

Как сообщили в СК, 56-летний мужчина уже «признал свою вину и раскаялся», передает РИА «Новости».

Преступление произошло в августе в городе Глазове. Ребенок гостил у отца, который отправил девочку гулять одну во двор. К ней подошел злоумышленник, предложивший угостить ребенка сладостями и покатать на аттракционах.

Девочка пошла с незнакомым мужчиной, который завел ее в безлюдное место и совершил действия сексуального характера.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина уже не раз был судим. Более того, его приговаривали к смертной казни за тяжкие преступления. В 1998 году он был помилован. Три года назад вышел из тюрьмы по УДО.

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