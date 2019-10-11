В РУСАДА заявили об агрессивной реакции спортсменов на запрет алкоголя

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после запрета на использование спортсменами алкоголя во время допинг-тестирования столкнулось с резко негативной реакцией, сообщила замгендиректора организации Маргарита Пахноцкая.

«Я получила критику в свой адрес, мол, Пахноцкая вслед за алкоголем запретит и внебрачные связи. На самом деле, причин такого решения три. Во-первых, это вредит здоровью спортсмена, о чем есть заключение экспертных комиссий. Во-вторых, употребление алкоголя приводит к не совсем достойному поведению на пункте допинг-контроля, что ранее выражалось не только в непристойном поведении, но и в том, что в адрес инспекторов поступали угрозы», – сказала Пахноцкая, передает ТАСС.

Третьей причиной, по словам Пахноцкой, стал тот факт, что алкоголь мешает обнаруживать возможную запрещенную субстанцию.

Она отметила, что запрет на употребление алкоголя во время сдачи допинг-теста будет внесен и во Всемирный антидопинговый кодекс.

«У нас эта норма уже отражена, поскольку национальная антидопинговая организация имеет право сама регламентировать все составляющие допинг-контроля. Просто нужно объяснять причину такого решения, мы же в ответ на него получили несколько агрессивную обратную связь с вопросами, почему нельзя пить пиво. Мы вежливо всем все объяснили», – заключила Пахноцкая.