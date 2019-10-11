Автомобиль посольства Турции сожгли в Берлине

Автомобиль с дипломатическим регистрационным знаком Турции сгорел в ночь на пятницу в Берлине, полиция рассматривает версию поджога.

Информационный онлайн-портал RBB со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что возгорание обнаружил водитель автомобиля, который вызвал пожарных в 3.45 по местному времени (4.45 мск), передает ТАСС.

В данный момент полиция проводит расследование в связи с инцидентом. Мотивы поджигателей неизвестны.

Отмечается, что вечером в четверг в берлинском районе Кройцберг, где произошел поджог, несколько тысяч человек вышли на демонстрацию против военной операции Турции в северной Сирии, а также в поддержку Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны», которые Анкара считает террористическими организациями.

Кроме того, в Киеве около посольства Турции произошла потасовка во время акции против военной операции на севере Сирии, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский сайт «Громадське».

Одна из организаторов акции Наталья Луньо сообщила, что несколько десятков человек пришли к зданию посольства Турции, чтобы выразить протест против турецкой операции в САР.

«Мы требуем от Турции прекратить вторжение в северную Сирию. Мы требуем, чтобы Турция прекратила войну, в которой якобы борется с террористами. Мы требуем прекратить уничтожение курдов», – заявила она.

По словам Луньо, в ходе акции несколько человек вышли с территории посольства и напали на митингующих.

Так, одну из протестующих ударил в лицо человек, который потом забежал на территорию посольства. Пока неизвестно, являются ли эти люди представителями посольства или они просто находятся на его территории.

На место происшествия прибыли полицейские.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии.

После этого ВС страны нанесли удары по 181 объекту в САР. Курды в свою очередь обвинили Турцию в нанесении авиаудара по тюрьме с террористами.

В МИД России выразили готовность содействовать урегулированию ситуации в Сирии.

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