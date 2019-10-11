Опубликовано видео отца сестер Хачатурян с арсеналом оружия

В Сети появилась видеозапись, на которой Михаил Хачатурян, убитый своими дочерьми летом 2018 года, демонстрирует свой домашний арсенал оружия.

Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ. На кадрах видно, как мужчина хвастается приятелю револьвером системы Нагана, пистолетом ТТ, а также помповым ружьем. Хачатурян показывает, как нужно управляться с оружием.

«Разрешение на все это великолепие у Михаила Хачатуряна так и не нашли, а вот запись приобщили к делу», добавляет Telegram-канал Mash.

Ранее в сети появилось видео допроса сестер Хачатурян на месте убийства отца.

Также в Сети было опубликовано видео, которое подтверждает, что Михаил Хачатурян издевался над своими дочерьми. Перед этим была опубликована переписка девушек с отцом.

Летом 2018 года тело Михаила Хачатуряна было найдено на лестничной клетке жилого дома. Задержанные за убийство дочери заявили, что отец над ними издевался. Это подтвердили соседи.

Следственный комитет в июне предъявил обвинение в окончательной редакции старшей и младшей сестрам Хачатурян по делу об убийстве их отца.