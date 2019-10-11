Нидерланды объяснили отказ от «Голландии»

МИД Нидерландов сообщил, что страна хочет отказаться от позиционирования себя за рубежом как «Голландии», чтобы избежать «двусмысленности», представляя миру свои ценности.

Власти Нидерландов намерены представить свое государство как «открытую, изобретательную и инклюзивную страну».

Был подготовлен доклад «Команда Нидерланды», в котором указывалось на «необходимости более единообразного и скоординированного национального брендинга», передает РИА «Новости».

МИД отметил, что между заинтересованными сторонами «достигнуто соглашение» о «формировании имиджа Нидерландов», который будет представлен миру «содержательно и недвусмысленно».

Нидерланды исходят из «прагматичного подхода», предусматривающего «использование наименования в различных областях»: экспорте, туризме, спорте, национальной культуре, нормах и ценностях.

Название «Голландия» относится к двум административным районам Нидерландов. Страна включает в себя 12 провинций.

Напомним, СМИ заявляли, что государство хочет избавиться от ассоциаций с наркотиками и «кварталом красных фонарей».