Эксперт: Опрос «Левада-центра» о протестах – это манипуляция общественным мнением

«Когда я слышу «Левада», сразу понимаю: перед нами не социология, а манипуляция. Неслучайно эта компания признана иностранным агентом», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев. Так он оценил итоги опроса «Левада-центра», из которого следует, будто бы треть россиян считают «московское дело» политическим.

Профессор ВШЭ Олег Матвейчев не считает подобные итоги опроса достоверными, поскольку остальные социологические службы – как крупные, так и небольшие, – «говорят, что в основном людей эта тема вообще не волнует, про нее никто ничего не знает». «Даже в Москве процентов тридцать скажут, что ничего не знают о «московском деле». А по России это будет все семьдесят процентов, а не двадцать, как пишет «Левада-центр», – полагает эксперт.

Судя по другим опросам, даже те люди, что наслышаны о протестах, в большинстве своем поддерживают приговоры. «Многие даже говорят, что некоторых участников беспорядков нужно наказывать еще суровее, чтобы прекратили провокации», – отметил политолог.

Напомним, из опубликованного накануне опроса «Левады-центра» следует, что 38% опрошенных россиян считают приговоры, вынесенные участникам летних протестов в Москве, несправедливыми и политически мотивированными. О справедливости приговоров говорят 24%, а 28% ничего об этих судебных процессах не слышали. При этом митинги в Москве и «московское дело» оказались на третьем месте среди самых запомнившихся событий сентября – их назвали 6% опрошенных.

«Для получения таких результатов, из которого следует, что более трети опрошенных якобы считают «московское дело» политизированным, «Леваде-центру» пришлось прогнуться по полной программе, пуститься во все тяжкие. Видимо, у них есть свое, уже прикормленное поле оппозиционеров, которых они и опрашивали», – считает Матвейчев.

«Сначала звучат вопросы про уголовные дела, приговоры судов, про несправедливость, о том, что кандидатов неправильно снимали с выборов и так далее. Человека настраивают на нужный ответ и в итоге вытаскивают из него нужную информацию», – считает профессор. Что касается изданий, публикующих подобные манипулятивные итоги опросов «Левады», то они тем самым сознаются в собственной политической мотивированности, полагает Матвейчев.

В целом же, в России, считает эксперт, наметился тренд на спад любой оппозиционной уличной активности. «Протест становится все меньше и меньше, – как санкционированный, так и несанкционированный. Социология показывает, что количество людей, готовых участвовать в уличных акциях протеста, уменьшается. Дело даже не в том, что люди начинают любить власть, хотя рейтинги президента – стабильно высокие, а в том, что люди разочаровываются в самой форме уличного протеста. Они и так могут выражать недовольство в Сети, сидя на диване, могут ходить на выборы. Но тащиться на улицу, уж тем более нападать на ни в чем не повинных полицейских, которые просто выполняют свой долг, охотников все меньше», – подытожил Матвейчев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались массовыми беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ. По уголовному делу были арестованы 13 человек.