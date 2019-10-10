Зеленский назвал Скабееву «очень опасной»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ, а журналистку ВГТРК Ольгу Скабееву назвал «очень опасной».

«Что касается журналистов (российских): они правду о нас говорят? У меня нет времени отвечать всем СМИ, которые настроены не тепло к независимости Украины. Это в целом, из какой бы страны они не были. Поэтому о чем мне с ними говорить?», – передает его слова РИА «Новости».

Зеленский отметил, что у Украины и российских журналистов разная позиция по украинской независимости, территории и людях, поэтому диалога не может быть.

Также он заявил, что считает Скабееву «очень опасной».

Ранее Скабеева заявила, что российские СМИ никогда не очерняют Украину специально.

Напомним, журналистка ВГТРК ранее оказывалась в центре скандала в ПАСЕ, когда ее толкнул редактор украинской «Европейской правды» Сергей Сидоренко. Позже представитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Борислав Береза оскорбил Скабееву.