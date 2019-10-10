Зеленский назвал «формулу Штайнмайера» коммуникационным проигрышем

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда неудачно выстроила коммуникацию с населением по вопросу «формулы Штайнмайера».

«Коммуникационно, я считаю, наши ребята проиграли. Мы действительно недокоммуницировали с людьми, это правда. И это ошибка, но в наших шагах других, защищающих интересы нашей страны, никакой ошибки не было», – сказал Зеленский телеканалу «112 Украина».

Ранее президент Украины заявил об отсутствии «формулы Штайнмайера» для Крыма.

Напомним, 1 октября Владимир Зеленский подтвердил согласование «формулы Штайнмайера». После радикалы на Украине начали акции протеста, представляя реализацию «формулы» как «капитуляцию».

Сам Штайнмайер объяснял, что формула по урегулированию в Донбассе, названная его именем, является попыткой разделить крупные шаги, которые стороны переговоров не хотели выполнять, на ряд более мелких.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает «формула Штайнмайера».

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