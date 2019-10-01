Пассажиропоток в грузинских аэропортах оказался самым низким за 10 лет

Поток пассажиров в международных аэропортах Тбилиси и Батуми в сентябре 2019 года оказался самым низким за последние 10 лет, сообщила заместитель генерального менеджера компании TAV Georgia Теа Закарадзе.

Закарадзе сообщила, что «в сентябре поток пассажиров снизился на 17% в тбилисском аэропорту и на 12% в батумском», передает ТАСС со ссылкой на Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Она подчеркнула, что «это первый случай за последние 10 лет, когда у нас такие плохие показатели».

Подобная статистика, по словам Закарадзе, «напрямую связана с запретом рейсов из России». Она выразила надежду, что в 2020 году больше туристов посетят Грузию.

Ранее сообщалось, что в Грузии второй месяц подряд наблюдается снижение доходов от туризма.

Напомним, в июне на фоне антироссийских волнений в Тбилиси глава российского государства Владимир Путин подписал указ о приостановлении авиасообщения с этой страной.

В сентябре в Кремле заявили, что Москва надеется: в будущем будут созданы подходящие и необходимые условия, чтобы восстановить авиасообщение с Грузией.

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