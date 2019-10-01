Литовские депутаты увидели угрозу нацбезопасности в скупке земли у моря россиянами

Депутаты литовского парламента увидели угрозу нацбезопасности в массовой скупке земли на побережье республики гражданами третьих стран, в том числе России. Парламентарии планируют ужесточить законы для борьбы с продажей участков у моря.

Земля на литовском побережье считается одной из самых дорогих в республике, и по закону купить ее могут не все. Так, согласно конституции республики и закону о земле, такие участник не могут приобретать граждане третьих стран. Однако, как показала практика, обойти закон несложно – граждане России и Белоруссии покупают землю на литовском взморье, открыв в Литве фиктивные предприятия, пишет Delfi.

«Была возможность учредить фиктивное ЗАО, установить круг действующих лиц и от имени компании купить землю. Зарегистрированные в Литве компании могут покупать землю. Несколько лет назад разразился скандал, стали расследовать такие сделки. Позже суд упразднил некоторые соглашения о купле-продаже земли, землю у россиян забрали», – сообщил директор риэлторского агентства Aidila Альгимантас Бружас.

Представитель Клайпедской прокуратуры Игне Ротауте сообщила, что подобных дел было пять, и у всех таких компании был один акционер – гражданин России. При этом компании реально не работали в той сфере, где им необходимо было иметь землю. Поэтому во всех пяти случаях суд признал сделки незаконными.

Как пишет издание, литовским депутатам о существовании такой лазейки известно. По словам парламентариев, скупающие землю граждане третьих стран могут не только отмывать деньги, но и представлять угрозу нацбезопасности Литвы. Часть депутатов намерены выяснять обстоятельства скупки земли на побережье. Если выяснится, что такие действия несут систематический характер, то законы будут ужесточены.